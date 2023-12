Furto nella pasticceria, portata via la cassa

Furto con spaccata alla pasticceria bar ‘Le dolcezze’ di Civitanova, a Fontespina. Un cartello con la scritta ‘Chiuso per furto’ ha accolto ieri mattina i clienti del locale aperto da appena due settimane e già ‘battezzato’ dai ladri. Basti dire che l’inaugurazione era il 16 novembre. Il blitz è stato messo a segno mercoledì sera, alle 22.50.

Un uomo, incappucciato, ha provato a scardinare la porta di ingresso e non riuscendoci ha mandato in frantumi la vetrina del locale. In un paio di minuti è entrato, ha tagliato i fili del registratore di cassa che non riusciva ad aprire e allora lo ha portato via, con tutto il contenuto dei contanti, circa 200 euro. Superiore il danno alla vetrata e agli interni e potrebbe ammontare a circa 2.000 euro secondo le stime del titolare, Dino Pirro. E’ stata la polizia, che sta svolgendo le indagini, ad avvertirlo qualche ora dopo, alla 1.30.

"Abbiamo inaugurato il locale solo quindici giorni fa e ci hanno subito dato il benvenuto", racconta dispiaciuto dopo il furto subito. Pirro gestisce già una pasticceria bar omonima a Casette d’Ete, a Sant’Elpidio a Mare, dove è presente da trenta anni. "Qui ci è capitato di lasciare le chiavi sulla porta e non è mai successo niente", dice Pirro, che però non si lascia abbattere e non abbandona l’ottimismo: "Siamo amareggiati, ma andiamo avanti. Appena sistemato tutto torneremo con la nostra offerta del bar e della pasticceria per accogliere al meglio i nostri clienti".

Dalle immagini catturate dalle telecamere della videosorveglianza del locale si vede un uomo alto, corporatura snella, incappucciato, ma non è possibile stabilire qualcosa di più per identificarlo. Il registrato è stato acquisito dalla polizia che ha provato anche ad ascoltare i residenti. La pasticceria ‘Le Dolcezze’ si trova sul piazzale adiacente la chiesa di San Gabriele, ma nessuno degli abitanti, nemmeno quelli che vivono negli appartamenti sopra il locale, hanno riferito di aver sentito qualcosa, e questo nonostante sia andata in frantumi una vetrata.