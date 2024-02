Furto nell’hotel inagibile. Nove mesi ai due ladri

Sorpresi a portare via gli elettrodomestici rimasti nell’hotel "I duchi", nel centro di Camerino, in piena zona rossa, sono stati arrestati due campani. Per il furto, hanno patteggiato nove mesi di reclusione che, per effetto della riforma Cartabia, potranno scontare con il volontariato. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di sabato. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’albergo. Qualche giorno prima, il titolare era tornato nell’hotel per ripristinare l’impianto di videosorveglianza, per evitare la spoliazione di quanto rimasto nell’edificio, inagibile dal terremoto del 2016. In quella occasione, si era accorto che, nonostante i divieti per la zona rossa, qualcuno era entrato e si era portato via varia attrezzatura da bar, qualche televisore staccandolo dal muro, diverse bottiglie di liquori, e accatastati a terra c’erano altri elettrodomestici. Intorno alle 14 di sabato, l’allarme antintrusione ha segnalato una presenza nell’albergo, e grazie alle telecamere il proprietario ha visto due uomini all’interno del bar, intenti a portare via due televisori. Mentre il figlio allertava il 112, l’uomo si è precipitato verso l’albergo. Sul posto sono dunque arrivati insieme i carabinieri e il proprietario, che andando sul retro ha visto due uomini uscire e scappare via di corsa tra i vicoli. A quel punto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino, della stazione di Camerino e della stazione di Serravalle hanno iniziato le ricerche dei due ladri setacciando la zona. E intorno alle 16 i due sono stati fermati, ancora nel centro della città. Si trattava di Giuseppe D’Ambrosio, 46 anni, e Vito Fella, 42, entrambi della provincia di Salerno. I due erano operai arrivati nel Maceratese per la ricostruzione, ma poi licenziati dall’impresa per cui stavano lavorando. Nella loro abitazione, i carabinieri hanno ritrovato televisori e gli altri elettrodomestici che erano stati presi dall’hotel "I Duchi", e così li hanno arrestati. Ieri davanti al giudice Domenico Potetti, difesi dagli avvocati Mauro Riccioni e Silvia Panico, entrambi hanno chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Rosanna Buccini a nove mesi di reclusione e 300 euro di multa. La pena è stataconvertita in nove mesi di lavori di pubblica utilità, da scontare nei paesi di residenza in Campania.

Paola Pagnanelli