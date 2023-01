Maxi furto a Porto Recanati a Capodanno: colpo da 50mila euro nella casa di un gioielliere

Carabinieri

Macerata, 2 gennaio 2023 – Maxi furto durante la nottata dell’ultimo dell’anno, a Porto Recanati: dei balordi hanno preso di mira un’abitazione e senza troppi problemi, vista l’assenza del proprietario, si sono introdotti all’interno, rubando oro e preziosi, per un valore che ammonterebbe a ben 50mila euro.

L’episodio si è consumato nottetempo, tra sabato e ieri, in una casa situata nel quartiere Montarice, dove abita un commerciante di gioielli di 67 anni.

L’uomo, dopo aver festeggiato fuori casa la notte di San Silvestro, è ritornato nella sua abitazione intorno a mezzanotte e mezzo. Ma, appena è entrato, ecco l’amara sorpresa che non ti aspetti di certo per cominciare nel migliore dei modi l’anno. In breve, ha trovato tutto sottosopra e così ha realizzato di essere stato derubato.

Dei malviventi si erano intrufolati, poco prima, nell’abitazione e avevano arraffato dai mobili e dai cassetti oro, gioielli e altri preziosi, per svariate decine di migliaia d’euro. Questo, per poi tagliare la corda con tutta tranquillità, senza dare nell’occhio.

Da una prima ricostruzione, è probabile che i banditi abbiano agito verso la mezzanotte, approfittando del trambusto dei fuochi d’artificio e dei festeggiamenti per l’inizio dell’anno. Il commerciante ha subito allertato il 112. Sul posto è stata mandata una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati.

Una volta giunti in casa, i militari dell’Arma hanno svolto un sopralluogo per ricostruire l’accaduto e raccogliere i primi elementi utili all’indagine, con l’obiettivo di rintracciare e dare un volto ai responsabili del furto.

Al vaglio sono finite le immagini di videosorveglianza pubblica. Al momento, il 67enne non ha ancora sporto denuncia per il furto subito.