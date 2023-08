"Furto sventato a Potenza Picena: determinante l'operato della polizia locale"

"Un’azione che, ancora una volta, ha evidenzia la volontà dell’amministrazione comunale, anche tramite il corpo di polizia locale, di garantire la legalità e la sicurezza di chi vive il nostro territorio. La presenza costante sulla città, incrementata nel periodo estivo, ha agevolato il tempestivo arrivo della nostra pattuglia che ha agito senza esitazioni e con determinazione, alla quale va il plauso di tutta la cittadinanza". E’ questo il commento del sindaco Noemi Tartabini riguardo all’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, che ha visto il pronto intervento della polizia locale dentro a un’abitazione del centro, a Porto Potenza. La pattuglia, composta da un ufficiale e un agente, è riuscita sventare sia il furto che la fuga del ladro da quella casa. Così, la famiglia di turisti lombardi ha voluto pubblicamente ringraziare le forze dell’ordine intervenute, in primis proprio gli agenti della polizia locale che hanno bloccato il malintenzionato per poi chiamare in supporto i carabinieri del radiomobile civitanovese. "Considerando il ruolo sempre più impegnativo nella prevenzione e contrasto dell’attività criminosa sul territorio – afferma l’amministrazione –, di concerto con il comandante Anna Mercuri, si è organizzato per l’autunno un corso di formazione e addestramento alla prevenzione e gestione delle situazioni critiche in ambito operativo della durata di 25 ore, al quale prenderanno parte gli agenti di polizia locale".