Furto sventato al ristorante: tre denunce

Furto sventato a Sforzacosta, dove i carabinieri hanno colto sul fatto e denunciato tre ladri. Si tratta solo di uno dei diversi episodi che hanno visto impegnati negli ultimi giorni i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia. Il tentato blitz è andato in scena nottetempo nella frazione di Macerata: nel mirino è finito il ristorante "Sushi Più", ma i tre banditi sono stati sorpresi dai militari (impegnati in una serie di controlli per prevenire i furti, dopo l’escalation delle ultime settimane) proprio mentre tentavano di entrare nel locale. I carabinieri hanno bloccato i tre (tutti italiani, residenti nelle province di Macerata e Ancona), che non sono riusciti neanche a tentare la fuga. Per tutti è scattata una denuncia per furto. Nell’ambito di un’altra operazione, i militari di Corridonia hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione: il primo nei confronti di un 48enne originario di Tolentino, pluripregiudicato, che era stato condannato in via definitiva a sette anni e quattro mesi per cinque truffe e due appropriazioni indebite. L’uomo è stato portato in carcere a Fermo. Sempre i carabinieri di Corridonia hanno dato esecuzione a un decreto di revoca degli arresti domiciliari e ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di una 26enne italiana, tossicodipendente, evasa più volte dai domiciliari. La donna è stata portata a Pesaro. Da segnalare, infine, i controlli alla circolazione stradale dei militari della sezione Radiomobile del Norm: sono state ritirate quattro patenti ad altrettanti automobilisti sopresi al volante con tasso alcolemico superiore a 0.80. Per tutti è scattata la denuncia alla procura la segnalazione alla prefettura e per la sospensione della patente.