Furto sventato e truffa. Due giovani nei guai

Un furto fallito e una truffa riuscita, purtroppo, a Corridonia. I due episodi sono avvenuti nei giorni scorsi. Ma in entrambi i casi i responsabili sono stati individuati. Un 64enne è rimasto vittima dei furbetti dello specchietto. L’uomo, mentre in auto percorreva via Santa Croce, ha sentito un urto contro la carrozzeria. Poco dopo, è stato raggiunto da un altro veicolo il cui conducente ha sostenuto di essere stato urtato, e mostrando lo specchietto rotto ha preteso il risarcimento, subito in contanti, senza mettere in mezzo le assicurazioni. Il corridoniano, convinto di aver davvero urtato l’altra auto, ha consegnato quello che aveva con sé: 20 euro. Solo più tardi ha realizzato di essere stato vittima di un raggiro, e si è rivolto ai carabinieri della stazione di Corridonia. I militari sono riusciti a individuare e denunciare il responsabile, un pregiudicato originario di Siracusa poco più che 20enne. Ora il ragazzo dovrà rispondere del reato di truffa. Per l’accusa di tentato furto invece è finito nei guai un 26enne romeno, senza fissa dimora. Un sottufficiale della stazione dell’Arma, libero dal servizio, stava camminando in centro quando ha notato il ragazzo impegnato a portare via la merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendola in uno zaino. Il carabiniere è immediatamente intervenuto bloccando il 26enne e provvedendo, con l’aiuto di una pattuglia del Nucleo operativo sezione radiomobile di Macerata, a perquisirlo. Il romeno aveva infilato nello zaino vari articoli come gel per capelli e confezioni di crema per il viso, per un valore pari a 300 euro circa. La refurtiva è stata restituita al gestore del supermercato, che poi ha denunciato quanto accaduto, condizione ora necessaria per procedere contro questi reati. Infine, è finito in carcere Francesco Mancioli, 55enne condannato per una serie di furti commessi a Tolentino da maggio e luglio del 2022. Aveva fatto clamore la rapina a mano armata commessa, con una parrucca in testa e i collant sul viso, ai danni di un autogrill in superstrada. Per quei fatti, il corridoniano aveva patteggiato la pena di quattro anni e otto mesi; avendo trascorso già un periodo di detenzione dopo l’arresto, gli restano da scontare ancora tre anni, sette mesi e 22 giorni.