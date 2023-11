Fusiello nuovo prefetto: "Vengo in una terra culturalmente impegnata e di gente affabile"

Isabella Fusiello, questore di Bologna, è il nuovo prefetto di Macerata. Una nomina nell’aria, nel capoluogo felsineo, ufficializzata ieri dal Consiglio dei Ministri. Questore sotto le Torri dall’ottobre 2021, il suo incarico si esaurirà la prossima settimana.

Questore Fusiello, felice del nuovo incarico?

"Certamente. Non sono mai stata a Macerata, conosco pochissimo la città e quel territorio. L’ho sempre attraversato scendendo da Bologna verso la Puglia, mia terra d’origine. So però che i maceratesi e i marchigiani sono persone affabili e culturalmente impegnate".

Per lei, a Bologna, sono stati due anni intensi.

"Ho lavorato tanto per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Penso di avere dato molto. Guardo piazza XX Settembre, piazza dei Martiri e vedo i risultati delle attività di prevenzione e contrasto al piccolo spaccio, un reato particolarmente fastidioso per i cittadini".

Quale la sua ’battaglia’ più grande?

"Quella contro la violenza di genere. Ho voluto dare ampia pubblicità allo strumento dell’ammonimento, e ha dato grandi frutti. Posso dire che a Bologna non ci sono stati femminicidi o aggravamenti di situazioni dovuti a chi era stato destinatario del provvedimento. Ho investito con passione nella prevenzione e nell’informare sull’esistenza e l’utilità di questo strumento".

Altre soddisfazioni che le piace evidenziare?

"Sono orgogliosa del fatto che nonostante in questi anni Bologna abbia ospitato numerosissime manifestazioni di ordine pubblico, grazie al dialogo e all’intermediazione con i promotori di molte di esse durante il mio mandato di questore non si è mai giunti a scontri. Porto a casa il risultato di non avere mai usato la forza contro manifestanti o in cortei e ne vado molto fiera: non è banale, in una città che ha ospitato eventi anche di livello nazionale, come la Street Rave Parade con 15mila persone giunte da tutt’Italia o il corteo che bloccò la tangenziale. Merito anche della collaborazione con le altre istituzioni e realtà locali".

Non ultima, c’è stata la sfida di Halloween in piazza Aldrovandi. Un successo?

"Sì, a riprova di come la collaborazione tra Prefettura, Questura e altre forze dell’ordine, ma anche Comune e associazioni di categoria, funzioni. Spero sia un punto di partenza anche per chi verrà dopo: una piazza tanto criticata è riuscita a conciliare esigenze di divertimento e tranquillità dei residenti".

Dottoressa Fiorillo, cosa porta con sé di Bologna nel nuovo incarico a Macerata?

"Sarò sempre una cittadina bolognese e come tale spero di continuare a dare il mio contributo a questa città, la più bella e vivibile d’Italia ".

L’abitudine che le mancherà?

"Arrivare in ufficio a piedi".

Federica Orlandi