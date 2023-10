Fusione con l’Ipsia, Corridonia spinge: "Risorse ottimizzate e stop reggenze"

Anche il Comune di Corridonia, con una delibera dello scorso 10 ottobre, ha appoggiato l’ipotesi proposta dall’Ipsia "Corridoni" ovvero di inserire nel prossimo Piano provinciale della rete scolastica, l’aggregazione dell’Iss "Bramante-Pannaggi" di Macerata all’Ipsia di Corridonia (che ospiterà la sede legale) o, in alternativa, l’aggregazione delle sole sezioni del Pannaggi. "Noi possiamo solo esprimere un’opinione – ha precisato il sindaco Giuliana Giampaoli –, si tratta per l’appunto di un atto di indirizzo dove specifichiamo che siamo in linea con quanto deliberato dal consiglio di istituito dell’Ipsia, il quale ha invece l’onere di formulare la sua proposta. Questa ipotesi, nell’ottica del dimensionamento scolastico, è volta ad ottimizzare le risorse, tipo personale scolastico e docente, con lo scopo far scomparire gradualmente le famose reggenze che tante criticità hanno causato nel passato – ha aggiunto –. A Corridonia lo scorso anno questa situazione aveva suscitato dei timori, addirittura si era paventato il fatto che venissero chiusi dei plessi, la fusione in un unico istituto comprensivo del "Lanzi" e "Manzoni", poi sul posizionamento nulla è cambiato. Pertanto, se la norma va nella direzione di diminuire il numero delle dirigenze, è bene premunirsi come abbiamo fatto nel caso "Manzoni-Lanzi", proprio per evitare che un plesso fosse attratto nell’orbita di un comune limitrofo. L’istituto professionale gioca un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e deve poter contare su un dirigente che lo consideri non uno dei suoi indirizzi ma quello principale. La proposta di unire il "Corridoni" al "Pannaggi" non è assolutamente stata fatta per svalutare quest’ultimo ma perché entrambi si trovano all’interno dello stesso contenitore scolastico. Se vogliamo parlare di numeri, questo penalizzerà sia Corridonia che Macerata, poiché capisco che si sta ragionando sul fatto di creare un polo unico all’Agraria dove dentro devono essere messi dei "numeri", però stiamo parlando del futuro delle nuove generazioni – ha chiosato Giampaoli – e noi ci stiamo preoccupando di mantenere la posizione importante e strategica che ricopre l’Ipsia nella provincia".

Diego Pierluigi