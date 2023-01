Fusione degli istituti a Corridonia Ci sarà il nuovo "Lanzi-Manzoni"

Anche a Corridonia ci saranno delle novità, nel mondo scuola, in vista del prossimo anno. È quanto si evince dal Programma regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 202324, approvato di recente da parte della Regione in cui Marco Ugo Filisetti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, ha formalizzato il recepimento, a decorrere dal primo settembre, di diversi interventi di variazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Tra le variazioni, che comportano istituzioni o soppressioni di indirizzi, attivazione di nuovi corsi, accorpamenti e fusioni di plessi e istituti, figura la fusione dell’istituto comprensivo "Luigi Lanzi" con l’istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" di Corridonia, con la conseguente creazione di un nuovo Istituto comprensivo unico, denominato "Manzoni-Lanzi". A spiegare alcune delle peculiarità del nuovo asset è stata il sindaco Giuliana Giampaoli. "Ciò garantisce un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi, confermando la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che prevede un numero minimo di studenti che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi – ha illustrato il primo cittadino –. Certamente sarà un cambiamento che comporterà benefici e aprirà nuove prospettive, ma comprensibilmente richiederà sforzi organizzativi e capacità di soluzioni pratiche condivise e immediate ai problemi che inevitabilmente si presenteranno col nuovo approccio gestionale e nell’erogazione dei servizi – ha sottolineato Giampaoli –. L’amministrazione, per quanto nelle proprie competenze, non farà mancare il proprio contributo e sarà a fianco delle istituzioni scolastiche, dei genitori e dei nostri ragazzi".

Nel campo riguardante la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione, in provincia di Macerata, sono inoltre previsti nel decreto: due accorpamenti di plesso, quello della scuola dell’infanzia "Via Tullio Pascucci" di Camporotondo di Fiastrone alla scuola dell’infanzia "Via del Cimitero" di Cessapalombo dell’IC "Simone de Magistris" di Caldarola e viceversa per le primarie. Poi altri due aggregazioni di plesso che riguarderanno la scuola dell’infanzia "Liviabella" e primaria "Natali", entrambi di Sforzacosta sotto l’IC "Monti" di Pollenza al "Mestica" di Macerata.

Diego Pierluigi