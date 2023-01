Fusione tra istituti e ricorso al Tar La Provincia si costituisce in giudizio

La Provincia di Macerata si costituisce in giudizio "per assicurare la difesa dell’amministrazione provinciale al fine di dimostrarne la legittimità e correttezza dell’operato". La Provincia, in un decreto del presidente Sandro Parcaroli, autorizza infatti a resistere al ricorso al Tar Marche del Comune di Camerino. E conferisce l’incarico all’avvocato Franco Gentili e all’avvocato Silvia Sopranzi dell’ufficio legale dell’ente. Il Comune di Camerino a dicembre ha deciso di impugnare dinanzi al Tar Marche la delibera del Consiglio provinciale sulla programmazione della rete scolastica 2023-24. Motivo del ricorso: la proposta di fusione, contenuta nella proposta del piano provinciale, tra l’Itgc "Antinori" di Camerino con l’Ipsia "Pocognoni" di Matelica, per la creazione di un nuovo polo tecnico professionale (Iis) "Antinori-Pocognoni" con sede legale a Matelica. Nel ricorso, il Comune di Camerino chiede l’annullamento della delibera del Consiglio provinciale. Ma, nonostante la giunta regionale non abbia accolto questa proposta di fusione tra le due scuole (e quindi, almeno per il prossimo anno, la situazione resta com’è ora), il sindaco Roberto Lucarelli ha comunque deciso di portare avanti il ricorso. Il 5 gennaio la Provincia ha ricevuto la notifica del ricorso. Il compenso professionale per la costituzione in giudizio in questa controversia ammonta a 2.500 euro (da riconoscere ai legali solo in caso di esito favorevole del giudizio, con compensazione delle spese).