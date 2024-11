"Futur sport", inaugurata l’esposizione di Crali alla pinacoteca civica

Taglio del nastro alla pinacoteca civica Moretti per la mostra "Tullio Crali. Futur sport", una selezione di undici opere dagli anni ’30 agli anni ’60 che hanno per soggetto delle discipline sportive enunciate in termini futuristi. L’esposizione rinnova la collaborazione tra la pinacoteca e la famiglia Crali: all’inaugurazione, infatti, anche Anna Bartolozzi Crali, nuora del maestro. Il sindaco, Fabrizio Ciarapica, col suo vice Claudio Morresi, ha spiegato quanto la mostra sia un’occasione di riflessione sul rapporto "tra creatività, dinamismo e i valori universali dello sport". La presidentessa dei Teatri di Civitanova, Maria Luce Centioni, con Paolo Giannoni (consigliere del Cda), ha ringraziato la famiglia Crali, mentre la direttrice Bruni ha sottolineato come la presenza di "temi e tecniche diverse". La permanente sarà visitabile nel corso del 2025 con diverse lectio, partendo dal primo dicembre per "Domenica al museo". Per info: info@pinacotecamoretti.it .