Future Fashion entra nel visual commerce a livello globale

Future Fashion srl di Recanati, con sede operativa a Civitanova e Corridonia, piattaforma omnichannel che aiuta i brand della moda a virtualizzare le loro collezioni, annuncia l’entrata nel Gruppo Zakeke SaaS company, leader a livello mondiale del Visual Commerce, che permette a eCommerce e retailer di offrire ai propri clienti simultaneamente le funzionalità di personalizzazione, configurazione 3D, visualizzazione in realtà aumentata, Try-On e minting Nft. L’operazione, che prevede un primo step di investimento da parte di Zakeke in Future Fashion e poi la sua successiva completa acquisizione, aiuterà a creare un campione internazionale ancora più forte e con un team di 60 persone, consolidando il ruolo di leader di settore, dopo una già lunga collaborazione che ha portato a gestire insieme con successo clienti quali Valentino e A. Testoni. "Future Fashion è una piccola media impresa innovativa di Recanati fondata nel 2017 da Andrea Carpineti (Ceo), Francesco Carpineti (Cco) e Michele Luconi per valorizzare uno dei distretti più importanti della regione in cui vivono, ovvero quello della calzatura fermano-maceratese delle Marche. Proprietaria del brand Dis, negli anni ha sviluppato una piattaforma end-to-end per gestire in maniera integrata il servizio di scarpe personalizzate più veloce al mondo attraverso Dis. Nel 2021 ha deciso di validare sul mercato una nuova divisione di business, finalizzata alla rivendita a brand della moda della propria piattaforma per la creazione.

