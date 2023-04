Futuri artefici della prevenzione

Interesse e successo per la sesta edizione di "A tu per tu con la Protezione civile", che si è svolta ieri in viale Umberto I, a Caldarola. Gli alunni dell’istituto comprensivo ’De Magistris’ di Caldarola e quelli delle classi quinte dell’istituto comprensivo ’Lucatelli’ di Tolentino hanno incontrato i rappresentanti di Arma dei carabinieri, forestali, vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia locale, capitaneria di porto, Ingv-sezione di Camerino, Unicam-sezione di geologia, Soccorso alpino e speleologico, Croce Rossa e organizzazioni di volontariato. "Tutto si è svolto per il meglio, grazie anche al bel tempo – ha detto il sindaco Luca Maria Giuseppetti -. Una giornata importante per la prevenzione". All’interno della manifestazione, organizzata dal gruppo comunale di Protezione civile in collaborazione con i cinque Comuni (inclusi Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) e con il gruppo di Tolentino, i volontari di "Io non rischio" hanno spiegato ai bambini come vivere con maggiore consapevolezza il territorio. Sono state eseguite esercitazioni e dimostrazioni. Presenti anche il dirigente regionale della Protezione civile, Stefano Stefoni, e il funzionario regionale Mauro Perugini.

Lucia Gentili