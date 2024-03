Futuro del porto, progetto bocciato. I diportisti: "Ecco perché non va"

"Si facciano camminare le persone sui due moli, non nell’area portuale: qui, piuttosto, servono maggiori spazi per il diporto". È quanto afferma il presidente de ‘Il Madiere’, Pierluigi Cipolla, sull’ipotesi progettuale sviluppata da docenti e dottorandi di Unicam circa il futuro del porto che è stata presentata, alcuni giorni fa, nel corso di una riunione pubblica con gli operatori. "I ricercatori – afferma Cipolla – hanno elaborato e proposto una sistemazione portuale partendo da un tema loro commissionato, la riqualificazione della zona portuale con la soluzione al problema dei parcheggi. Ritengo che non abbiano avuto tutte le informazioni corrette su dove e come si basi la vita del nostro porto". Cipolla, che rappresenta le sette associazioni diportistiche civitanovesi, contesta quindi l’idea "della città che entra nel porto". "In tal modo – dichiara –, vengono portate via allo spazio portuale due aree molto importanti. La prima è l’ex cantiere San Giorgio, ora in gestione al Curatore fallimentare e le cui barche in manutenzione si sono trasferite nei cantieri adiacenti creando problemi di spazio. La seconda area, chiamata ex F.lli Anconetani, è stata adibita a parcheggio a pagamento, che ora è praticamente vuoto".

Ecco dunque le esigenze e le priorità cui non si sarebbe pensato: "Nel porto ci sono associazioni molto attive, che necessitano di stalli certi per carrelli e magazzini, mentre per quanto riguarda il capannone nella zona Anconetani avremmo un progetto molto importante a beneficio di tutta la città". Nelle intenzioni di Unicam, anche la realizzazione di alcuni parcheggi sotterranei nella zona di via Leonardo Da Vinci. "Allora – è la proposta di Cipolla –, facciamo passeggiare le persone in tutta tranquillità sui moli nord e sud, i quali dovranno essere ristrutturati in modo confacente, con panchine e spazi verdi, e infine collegati. Come? Passando da quel bel giardino che si vuol realizzare sopra ai parcheggi interrati, al lato ovest del porto". "Se riuscissimo a mettere in sicurezza il porto – conclude –, visto che la Regione ha stanziato i soldi, immediatamente crescerebbe il numero di imbarcazioni e ci sarebbe un importante ritorno economico".

Francesco Rossetti