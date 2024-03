Futuro del servizio idrico: "Serve la società pubblica"

Il gruppo territoriale di Tolentino del movimento politico regionale "Dipende da Noi" esprime "seria preoccupazione" per le sorti del servizio idrico integrato, vista l’ormai vicina scadenza dell’attuale affidamento e data la "possibilità sempre più concreta che la gestione del servizio in capo all’Aato 3 di Macerata possa finire in mani mani private". A esprimersi in tal senso sono i coordinatori Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti, i quali sottolineano che "tutti i sindaci dell’Assemblea affermano di voler mantenere l’acqua in mano pubblica", ma di fatto alcuni di loro "tentano di voler conservare l’attuale assetto delle proprie Società multiservizi, che attualmente gestiscono il servizio nei rispettivi territori, in contrasto con le normative vigenti".

È questa la lettura che danno dell’ultima proposta lanciata dal presidente della Provincia, evidenziando che "è stata appoggiata da diversi sindaci, compreso quello del Comune di Tolentino", e che si tratta "di un protocollo d’intesa tra le Società coinvolte nell’attuale gestione, al vaglio degli enti comunali chiamati alla sottoscrizione". Spiegano Salcocci e Tiranti: "Il modello scelto è inappropriato alle peculiarità del Servizio idrico integrato, economicamente sconveniente per i cittadini e, soprattutto, giuridicamente incompatibile con la legge, anche alla luce dei pareri legali già da tempo agli atti dell’Aato 3. Quel protocollo non porterà a un legittimo affidamento "in house" del servizio. Di conseguenza invitiamo tutti i sindaci dell’Aato 3, in particolare il sindaco di Tolentino, a valutare i rischi derivanti dalla presentazione di un protocollo siffatto e a ricercare, invece, nel più breve tempo possibile, un’intesa per la costituzione di una società pubblica di gestione che sia idonea per legge a ottenere l’affidamento "in house" secondo le linee guida dei pareri legali richiesti dall’Aato 3. Il rischio che corriamo è che, per preservare a tutti i costi l’attuale assetto delle società municipalizzate, si serva su un piatto d’argento la gestione del servizio idrico integrato alle ricche società multiutility quotate in borsa. In questo caso ognuno si prenderà le proprie responsabilità".

Mauro Grespini