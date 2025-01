Futuro dell’acqua, sindacati decisi: "Pronti allo sciopero generale"

"Nonostante si avvicini la scadenza delle attuali concessioni (Centro Marche Acque/Astea a giugno, le altre a dicembre), sulla costituzione del gestore unico del Servizio idrico integrato siamo ancora in una situazione di stallo. Ci riserviamo di mettere in campo tutte le azioni di mobilitazione possibili, compreso lo sciopero generale del personale delle aziende, per conseguire quello che riteniamo un obiettivo fondamentale per il territorio e per i lavoratori interessati: mantenere la gestione dell’acqua in mano pubblica e tutelare l’occupazione". Così Daniele Principi, Rocco Gravina e Sergio Crucianelli, segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Andrea Coppari e Francesco Fattori della Filctem Cgil, Giuliano Caracini della Femca Cisl, Dalverio Dafne della Flaei Cisl e Manuel Broglia della Uiltec Uil mostrano tutta la loro determinazione dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione inerente allo stato di agitazione del personale delle Aziende concessionarie e operative che gestiscono il Servizio idrico integrato nel territorio dell’Aato3, tenutosi ieri in Prefettura. Tentativo che si è chiuso senza un accordo. E, quindi, prosegue lo stato di agitazione, dovuto al fatto che ad oggi non ci sono ancora fatti concreti per chiudere una partita che coinvolge 500 lavoratrici e lavoratori e che, senza il gestore unico, porta alla privatizzazione del servizio mediante gara europea. Ieri mattina al tavolo, coordinato dal viceprefetto Ferraccioni, oltre ai sindacati c’erano i rappresentanti di tutte le aziende interessate (fatta eccezione per Valli Varanènsi Srl). Questi hanno riferito come proprio in questi giorni si starebbe operando per definire un percorso, sostenuto dai sindaci, che dovrebbe finalmente portare all’avvio della costituzione del soggetto unico per la gestione del servizio idrico integrato, consentendo la proroga delle concessioni in scadenza e superando la nota problematica della presenza del socio privato in Astea. Stesse rassicurazioni sono state date dal sindaco di Tolentino, presente in collegamento video.

"Abbiamo preso atto con favore di quanto ci è stato detto, ma abbiamo ribadito che per interrompere lo stato di agitazione sono necessari atti concreti che possono – e devono – venire dai sindaci e dall’assemblea dell’Aato3. Per questo il tentativo di conciliazione non è andato in porto". Intanto i sindacati proseguono la mobilitazione sul territorio. Mercoledì si è tenuta una assemblea pubblica a Cingoli. Questa ha fatto seguito ad analoghe iniziative tenute nelle scorse settimane a Recanati, Macerata, San Severino, Tolentino, Muccia e Civitanova, e ha concluso il primo blocco degli incontri territoriali organizzati dalle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil per informare la cittadinanza sulla gravità della situazione, sulle possibili ricadute per la qualità e i costi del servizio, e sulle responsabilità delle istituzioni. "Alle assemblee territoriali – concludono Cgil, Cisl e Uil – hanno partecipato centinaia di cittadini, oltre ad esponenti politici e istituzionali. Unanime è stata la richiesta di proseguire nel percorso di mobilitazione intrapreso. Lavoratori è cittadini continuano a chiedere a gran voce alla classe politica del territorio di assumersi finalmente la dovuta responsabilità, evitando un fallimento storico e garantendo la difesa del carattere pubblico di un bene – l’acqua – che non può essere sacrificato sull’altare della logica del profitto. Il tempo sta scadendo". Qualcosa di nuovo dovrebbe emergere nell’Assemblea dell’Aato 3 la cui convocazione è prevista entro la prima decade di febbraio.