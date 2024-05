Futuro di Villa Buonaccorsi: "Spazio a sociale e cultura"

"A poche settimane dalle elezioni di giugno, la necessità di un cambio radicale nella gestione di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena diventa sempre più evidente: bisogna completare la procedura del federalismo demaniale e creare una Fondazione, oltre a riaprire i cancelli e il giardino all’italiana". Lo dichiarano il presidente dell’associazione Villae, Francesco Cingolani (nella foto), e Arianna Ciciani, quest’ultima componente della lista civica "Comunità-Ecologia-Progresso", che sostiene nel centrosinistra la candidatura a sindaco di Mario Morgoni, a Potenza Picena. I due fanno riferimento al noto complesso settecentesco, di proprietà dello Stato, dopo che nei giorni scorsi il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano ha stanziato altri due milioni per la riqualificazione della villa, in Contrada dell’Asola. "L’inazione dell’Amministrazione attuale non può più essere tollerata – aggiunge Cingolani –. Sono stati annunciati 14 milioni di euro, ma non c’è nessuna volontà reale né una visione per questo sito culturale. La nostra nota progettuale prevede un piano in cinque punti: portare a termine l’iter del federalismo demaniale, iniziato quasi tre anni fa per trasferire la gestione di Villa Buonaccorsi al livello regionale. Creare un gruppo di lavoro per costituire una Fondazione – osserva ancora –, che possa guidare e sostenere il rinnovamento e la gestione futura della villa. Riaprire la via centrale e i giardini storici, sfruttandoli come luogo di incontro. Aprire uno spazio culturale pop-up dentro la villa, ossia installare una struttura temporanea che serva come caffetteria e spazio per eventi, riunioni ed esposizioni". La Ciciani ha concluso: "Questi interventi sono essenziali per il rilancio economico e culturale di Villa Buonaccorsi. Un’amministrazione ha il dovere di creare le condizioni affinché certi passi basilari siano compiuti".