Futuro sindaco, Fiordomo si presenta alla città

Francesco Fiordomo (nella foto) presenta il "Progetto Civico per Recanati".

Nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia, sul Colle dell’infinito (ingresso previsto da via Santo Stefano), sabato sei aprile, dalle 17, idee, progetti ed energia, per far tornare Recanati protagonista.

Sono ben sei le liste civiche che sostengono Francesco Fiordomo nella sua corsa a sindaco.

Si tratta di Vivere Recanati, Uniti per Francesco Fiordomo, Civici Civitas, Civica Recanati Taddei, Paese Mio, Lista Civica Grufi. Sabato la presentazione ufficiale della candidatura in vista del voto alle elezioni amministrative previsto per giugno.