Futuro sindaco, il segretario del Pd lancia la sfida: "Serve una coalizione alternativa all’attuale Giunta"

In vista delle prossime elezioni comunali, anche la sezione del Pci di Matelica – Esanatoglia ha reso nota la propria posizione politica. "Crediamo – ha affermato il segretario del partito, Cesare Procaccini (nella foto) – che occorra, anche per la nostra città, consolidare un programma e una coalizione alternativa all’attuale Giunta di destra, che metta in primo piano la difesa della sanità pubblica ed in particolare il ripristino e lo sviluppo delle attività socio-sanitarie nell’ospedale e che porti a compimento le opere di ricostruzione del terremoto, anche con fondi autonomi, in modo da recuperare alloggi da mettere in graduatoria pubblica e ad uso sociale. Inoltre – ha aggiunto – serve una particolare attenzione alle tematiche del lavoro e della sicurezza nel posto di lavoro in un comprensorio falcidiato dalle crisi aziendale e, di conseguenza, dalla disoccupazione e si veda in proposito Merloni, Whirlpool e tanti altri".

Poi sottolinea che: "La necessità di una alternativa è più che mai necessaria: la giunta Baldini è debole e divisa, basti pensare che sul bilancio di previsione 2023-2024, né il vicesindaco, né altri assessori si sono presentati in giunta e in consiglio comunale e altri componenti della maggioranza si sono astenuti".

A tre settimane dall’assemblea del Pd dunque anche il Pci ha ufficializzato il desiderio di "un ampio coinvolgimento dei cittadini matelicesi, che comprenda anche l’individuazione di una figura di candidato o candidata che parta necessariamente dall’attuale gruppo consiliare di opposizione".

m. p.