Gaballo del Pd:: "Parco dei laghetti, occasione sprecata"

"Parco dei laghetti: un’altra occasione sprecata". Lo dichiara Tommaso Gaballo, componente del direttivo locale del Partito democratico, che solleva la questione dell’area verde situata lungo Porto Potenza. Non a caso, il 12 gennaio si è tenuta la seconda asta pubblica proprio sul comparto del Parco dei laghetti, in una procedura fallimentare che prevede la vendita della parte privata. "Non si può non tornare con la mente al 15 febbraio 2019 – dice l’esponente Dem -, quando l’allora vicesindaco Noemi Tartabini e il capogruppo di maggioranza Giulio Casciotti, in vista della campagna elettorale, proposero in Consiglio comunale un atto di indirizzo volto a redigere una nuova variante al Pgr per l’area del parco dei laghetti. L’ordine del giorno votato dalla maggioranza proponeva, in sintesi, modifiche di destinazione d’uso e riduzioni delle cubature per le cinque aree citate. Voleva essere l’annuncio, presentato con grande enfasi, di una svolta nella politica urbanistica del Comune". E invece, sostiene Gaballo, le cose non sarebbero andate così. "A cinque anni di distanza dall’approvazione di quell’atto - aggiunge il dirigente del Pd -, non è stato neanche disposto l’incarico di progettazione a un tecnico per dare seguito a quelle decisioni. È la testimonianza che più che una scelta di carattere amministrativo, si trattava di una esigenza di carattere propagandistico. Eppure sarebbe stato indispensabile intervenire nel parco per determinare il futuro di quell’area, e farlo prima ancora che l’area andasse all’asta". Inoltre, Gaballo ricorda pure un’altra cosa. "Nel 2014, il Pd aveva proposto un progetto volto a inserire l’area nella Rete Natura 2000, per conseguire la qualifica di Sito di interesse comunitario (Sic,) con lo scopo di tutelarne le ricchezze floro-faunistiche e intercettare finanziamenti utili – riprende il Dem -. Il progetto è stato riproposto a giugno 2023 dalla giunta Tartabini-Casciotti, che ha avviato dei colloqui con i dirigenti provinciali per conseguire questo obiettivo, salvo vedersi negare la proposta proprio in virtù della mancata adozione di una variante urbanistica sull’area".