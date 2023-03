Gabellieri: "Bene l’uso della bici, chi mi criticava ora mi copia"

Il Comune investe su progetti legati al mondo delle bicicletta e l’ex assessore Maika Gabellieri (nella foto) lancia una staffilata: "Mi fa piacere vedere una continuità del lavoro che avevo iniziato nel 2019, quando la bicicletta era ancora lontana dalle strade di Civitanova. In quella che usai per inaugurare il progetto non c’era il cavalletto, metafora che aiuta a descrivere un’amministrazione che dopo cinque anni ancora fatica a trovare un cavalletto per sostenersi". Alla Gabellieri il sindaco Fabrizio Ciarapica tolse la delega per risolvere beghe politiche in seno alla maggioranza e, dopo il gelo, Gabellieri si è candidata un anno fa nella coalizione che sosteneva Ciarapica alle amministrative. Ma, la pace non è mai arrivata. Così adesso, davanti alle iniziative sui pedali che sindaco e l’assessore Roberta Belletti promuovono, mette i puntini sulle i: "Si dice che chi ti critica prima o poi ti imita. No, ti copia proprio. Ai civitanovesi invece auguro sempre una buona pedalata, ricordando agli amministratori che l’obiettivo non è sfilare, ma progettare".