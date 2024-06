Gabriella, Cavaliere a 84 anni: "Ospedali e scuole in Uganda, la onlus nel nome di mia figlia"

"Il sorriso di Daniela ha portato in Uganda ospedali, refettori, scuole, ma non mi sarei mai aspettata di ricevere questo riconoscimento". Gabriella Frontalini è una delle insignite del titolo di Cavaliere della Repubblica lo scorso 2 giugno. Il presidente Sergio Mattarella le ha concesso l’onorificenza per "la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso della sua carriera professionale e per il suo impegno nel sociale". Frontalini è stata a Montefano una maestra elementare. Nel 2012 ha fondato la onlus "Il sorriso di Daniela" nel nome di sua figlia adottiva, tragicamente scomparsa nel 1992 a diciotto anni. "Il mio percorso nella beneficenza è iniziato nel 1985 insieme a mio marito Giuseppe Storani – racconta Frontalini –; nostra figlia Daniela, pochi mesi prima di morire, ci spronò, viste anche le condizioni favorevoli, a fare del bene. Iniziammo con delle adozioni a distanza in Uganda, di cui una a Kasaala, dove mi recai per la prima volta poi nel 2010. Attualmente lì, oltre che centinaia di banchi per le scuole, stiamo costruendo un refettorio per 900 ragazzi".

Alla morte del marito, Gabriella ha intitolato alla sua memoria una nuova ambulanza e fatto costruire una chiesa. Ma l’associazione di cui è attualmente tesoriera, che è presieduta dal giornalista Maurizio Socci, opera anche nel nostro territorio. Ad alcune raccolte fondi per le operazioni di beneficenza dell’associazione si può contribuire donando il 5x1000 con codice 93134350425, mentre l’Iban è IT55C0854968990000000072045: "Abbiamo fatto raccolte fondi per il Salesi di Ancona, oltre che interventi per le recenti alluvioni nelle Marche e per dare una mano a Frolla, il biscottificio che dà lavoro, a Osimo, a dei ragazzi disabili. Sapevamo che un ragazzo in sedia a rotelle volesse compiere il cammino di Santiago de Compostela, e abbiamo provveduto a procurargli una carrozzina adatta. A Pieve Torina abbiamo fatto dei giochi per un parco, così come facciamo giocare a hockey dei ragazzi in carrozzina con apposite apparecchiature; abbiamo comprato anche strumenti musicali per una scuola osimana, oltre che aiutare una casa di riposo". L’associazione è stata presieduta fino al 2016 da un altro giornalista, Franco Grasso, scomparso nel 2016. Grasso e Frontalini si conobbero proprio in un viaggio in Uganda, a seguito del quale decisero di fondare l’associazione. A Montefano Gabriella è conosciuta anche per essere stata maestra elementare: "Ho sempre amato i bambini. Adottammo Daniela quando aveva dieci mesi, era il giorno dell’antivigilia di Natale del 1973. Daniela faceva equitazione, tre volte alla settimana la portavo alle gare, andai in pensione dopo 21 anni di servizio per potermi dedicare a lei. Oggi, a 84 anni, la mia vita è interamente spesa per l’associazione".