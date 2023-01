Macerata, malore nella notte: è morta la professoressa Gabriella Saretto

La prof Gabriella Saretto

Macerata, 8 gennaio 2023 – È mancata all’improvviso la professoressa Gabriella Saretto. Aveva 77 anni e un malore l’ha colpita ieri notte, mentre era nella sua casa in via Ventura, nel quartiere delle Vergini.

La Saretto era molto conosciuta in città per aver insegnato per circa quarant’anni materie letterarie nelle scuole superiori e, in particolare, negli ultimi tempi, prima del collocamento a riposo, all’Istituto tecnico agrario “Garibaldi”. Continuava ad interessarsi del mondo scolastico come rappresentante della categoria in seno al sindacato Snals, sia a livello provinciale che regionale. Nel 1968 era stata la prima laureata a Macerata nella allora neo istituita facoltà di Lettere e filosofia e, per questo, fu premiata anni fa dal rettore Luigi Lacché. Anche all’università cittadina era rimasta in qualche modo legata, svolgendo attualmente l’incarico di segretaria dell’Alam, l’associazione che riunisce i laureati dell’ateneo maceratese.

Dopo la morte del marito, il medico Antonio Parrino, Gabriella Saretto viveva sola in un appartamento di Villa Isabella, una costruzione in stile neogotico fatta realizzare a metà dell’Ottocento da Diomede Pantaleoni, poi abitata dal figlio Maffeo, il famoso economista. Alla famiglia Pantaleoni Gabriella Saretto aveva dedicato studi e ricerche, poi confluite in parte in un suo libro edito nel 2017 e da anni si batteva, auspicando l’interessamento delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida della città, per la salvaguardia del mausoleo, che sorge in completo abbandono ai margini del parco di Villa Isabella, dove riposano i resti di Diomede, con la moglie Isabella, dei figli Raoul e Maffeo, con la moglie Emma.

Gabriella Saretto lascia due figli, Roberto e Leonardo, e tre nipoti, ai quali era particolarmente legata. Il funerale per dare l’ultimo saluto alla professoressa avrà luogo oggi alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale delle Vergini.

re. ma.