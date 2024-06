Gaetano Ripani confermato alla guida dell’Avis comunale

Conferme in serie per gli incarichi principali all’Avis comunale di Macerata. Il nuovo consiglio direttivo ha infatti indicato nuovamente Gaetano Ripani (nella foto) per il ruolo più importante, quello di presidente. Pertanto il geometra maceratese, 48enne, resterà altri quattro anni alla guida della associazione volontari italiani del sangue. Ripani era già stato scelto nel 2020 e precedentemente aveva ricoperto altre mansioni all’interno dell’Avis cittadino, ad esempio amministratore e ancor prima come consigliere. La conferma è segnale inequivocabile di fiducia e stima nei confronti della persona e del suo operato al vertice avisino, in effetti anche i numeri sono dalla sua parte visto che l’Avis dopo il difficile periodo della pandemia ha saputo non solo recuperare i donatori pre 2020, ma anche superarne il totale. Il direttivo inoltre, come detto, ha ribadito la continuità dell’attività riconfermando tutte le altre cariche per il prossimo quadriennio. Pertanto vice presidenti dell’Avis comunale di Macerata rimangono Elisabetta Marcolini (vicaria) e Massimo Ascenzi; amministratrice Marta Pizzichini e segretario Pierfrancesco Ridolfi.

Andrea Scoppa