Gagliole entra nei Borghi storici

Il Comune di Gagliole è stato inserito nell’elenco dei Borghi storici delle Marche: "Tale inserimento, per il quale avevamo fatto richiesta alla Regione, è di fondamentale importanza – spiega il sindaco Sandro Botticelli –: ci consentirà l’accesso del Comune ai fondi regionali per il sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione, nonché alla promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile". Un’ulteriore spinta alla valorizzazione del territorio: "Avevamo presentato, con il Comune di Muccia, un progetto di rigenerazione locale e sociale finanziato dall’Unione europea e intitolato ’La memoria dell’acqua: valorizzazione e rigenerazione del territorio attraverso i percorsi, le fonti, i mulini e la storia’. L’avvenuto inserimento del nostro Comune nell’elenco dei borghi storici rappresenta un’ulteriore spinta a presentare progetti come questo", conclude il sindaco.