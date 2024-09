Gagliole, lezioni con i tecnici per la C1

Gagliole C5 in festa. Nella mattinata di sabato, agli impianti del Cus Camerino, si è svolto il primo futsal clinic organizzato dal Gagliole con la società universitaria. Relatori d’eccezione sono stati Nicola Munzi, ds del Napoli Futsal e mister Fausto Scarpitti, con trascorsi vincenti in serie A. Il primo ha illustrato la parte pratica, spiegando l’impatto della riforma sul mondo dello sport, il secondo è intervenuto sulla parte tecnica, lavorando in aula ed in campo con i partecipanti. In paese è stata presentata la squadra, che militerà in serie C1. L’annata passata è stata ricca di successi, con la vittoria del campionato di serie C2 e la conquista della Coppa Marche. Presente il vice presidente Fabio Sargenti a rappresentare la forte unione tra le due società. Non poteva mancare il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli. In rappresentanza della Figc Marche Giorgio Bottacchiari, il quale ha augurato un grande in bocca al lupo ai ragazzi. Fausto Scarpitti, mister di assoluto livello considerando il suo palmares, ha messo in luce l’amicizia e il supporto per il Gagliole che è una società con basi solide. Il presidente Ernesto Riccioni ha ringraziato per gli obiettivi raggiunti la scorsa stagione. Un lavoro portato avanti con tanta passione e dedizione da tutta la società.

l. g.