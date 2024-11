Galassi al Tour Music Fest: "Canto le mie emozioni"

La maceratese Carolina Galassi, 16 anni, dopo aver brillantemente superato le audizioni dal vivo del "Tour Music Fest - The European Music Contest", vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Junior singer. Il nuovo obiettivo è guadagnarsi un posto nella finalissima europea del Tour Music Fest, in programma il primo dicembre all’auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi (giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e altri artisti di fama internazionale). La Galassi ha raggiunto una qualificazione importante che le darà la possibilità di esibirsi e sperare in un posto in finale europea per vincere gli importanti premi in palio, come una borsa di studio al Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

"Canto da quando ero bambina. Grazie ai miei genitori, che hanno creduto in me e in questa mia passione, ho potuto frequentare scuole di musica, masterclass, studiare chitarra e conoscere tanti musicisti che hanno contribuito alla mia formazione artistica – spiega Carolina –. Cantare per me è un modo di esternare le mie emozioni e un mezzo di comunicazione molto diretto con il quale spero di raggiungere più persone possibili. Negli anni ho partecipato a tanti concorsi musicali per sperimentare il palco e mettermi alla prova, vincendone alcuni ed ottenendo sempre buoni risultati. Ora che sono in finale al concorso più grande europeo "Tour music fest" è per me una grande soddisfazione e già questa è una vittoria. I ringraziamenti vanno ai miei coach, Tiziana Muzi e Alessandro Battiato, con i quali ho un rapporto speciale perché ciascuno con il suo modo di insegnare mi aiuta a migliorare sempre di più. Il mio progetto è entrare in conservatorio per studiare canto e fare della mia passione un lavoro". La maestra Muzi insegna anche a Bréda, 15enne di Colmurano, anche lei in finale. Appuntamento giovedì prossimo al teatro Titano di San Marino per la finale nazionale di Junior singer.