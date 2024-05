Galiè critica il Comune: "Potenza Picena invasa dalle erbacce"

La consigliera comunale del Pd Simona Galiè non è per nulla soddisfatta del servizio di potatura del verde a Potenza Picena, dove il Comune ha speso circa 25mila euro. "Qui non si tratta dell’imprevisto e imprevedibile, ma di manutenzione ordinaria e dell’erba che torna a crescere in primavera – attacca Galiè –. Il progetto del servizio è stato redatto dall’ufficio tecnico l’8prile 2024. I due servizi sono stati affidati a ditte esterne con determine del 30 aprile. Nel mentre la natura si impossessava dei giardini pubblici e dei percorsi pedonali, inghiottendo panchine e arredo urbano". Quanto ai numeri, "a Potenza Picena e San Girio è stata destinata la cifra astronomica di 11.690 euro. A Porto Potenza sono stati destinati ben 13.249 euro. Non hanno badato a spese per la riviera. Per Montecanepino? Niente, perché Pasquetta è passata. Sono stati impegnati meno di 25mila euro lordi per il decoro urbano, le condizioni igieniche, di salute e di sicurezza del territorio. Valutate se sia o meno una buona amministrazione".