Galimberti al teatro Gasparrini. Si parla di io, noi e relazioni

Questa sera, alle 21.15 al teatro Gasparrini, appuntamento con il professor Umberto Galimberti che aprirà una riflessione sul tema "L’io e il noi: il primato della relazione". "Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva. Anche i matrimoni possono essere possibili solo se partono dal concetto che lei o lui è un altro - spiega Galimberti –. Oggi ci si lamenta dell’egoismo, del narcisismo, ma chi ha messo il seme del primato dell’individuo rispetto alla comunità? La condizione elementare e fondamentale per continuare a vivere si chiama amore. L’amore è prevalentemente vissuto oggi come passione, come fatto transitorio: nel nostro tempo si è sviluppato un concetto terrificante di libertà. Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte, è scoprire il segreto dell’altro, essendone curioso, nella sua continua cangianza". Galimberti sarà accompagnato dalla dottoressa Roberta Cesaroni e dal violino del maestro Marco Santini.