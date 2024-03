Galimberti apre il ’Rivela Festival’

Il "Rivela Festival" è pronto ad accendersi con un format unico, realizzato da Eclissi Eventi e il contributo della Regione Marche. ’Scoprire è il miglior modo per evolvere’ è il tema che accompagnerà, fino al 28 marzo, le tappe di Matelica, San Severino, Corridonia, Castelraimondo, Montegiorgio, Osimo e Loreto, in cui protagonista sarà un programma ricco di personaggi e tematiche importanti affrontati in maniera innovativa ed originale con l’auspicio di riflessioni e nuove consapevolezze. "L’obiettivo è quello di approfondire le grandi sfide che l’uomo deve affrontare – illustrano gli organizzatori - primo fra tutti il global warming, con cui è l’intera umanità a decretare il proprio destino e che ha derive importanti in tutti i campi, dalla scienza alla filosofia, dalla sociologia alla politica, dall’economia all’arte fino alle relazioni umane". L’esordio, in origine, doveva tenersi il 29 febbraio al teatro "Piermarini" di Matelica con Giobbe Covatta e Mario Tozzi ma vista l’indisponibilità di quest’ultimo per sopraggiunti impegni televisivi, il nuovo appuntamento, dal titolo "Global Warming tra scienza e politica" è stato fissato per il 26 marzo, alle ore 21.15. L’inizio degli spettacoli sarà sempre allo stesso orario, compreso quindi il rinnovato debutto che sarà venerdì al "Feronia" di San Severino dove ci sarà il professor Umberto Galimberti con l’"Io e il Noi-Il primato della relazione. Si continuerà domenica, al teatro di Montegiorgio in cui il "Gender Gap" sarà portato in scena da Carlotta Vagnoli e Giobbe Covatta, ed il 16 marzo al teatro "Velluti" di Corridonia, il poeta, regista e scrittore Franco Arminio parlerà de "La Meraviglia delle cose umane". Il 17 marzo al Lanciano Forum"di Castelraimondo con "Perfetti o Felici", moderato da Agnese Testadiferro, sarà ospite Stefania Andreoli ed il 20 marzo al teatro di Osimo arriverà Serena Dandini. Il 28 marzo chiusura a Loreto con Vincenzo Schettini. Infoline 392.445012.

Diego Pierluigi