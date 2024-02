Galimberti ’guida’ tra l’io e il noi

Sarà una serata davvero speciale quella in programma il 7 marzo ad Appignano, che vedrà protagonista Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista italiano, nonché giornalista ed esponente della psichiatria fenomenologica. Alle 21.15, sul palco del teatro Gasparrini, il professor Galimberti rifletterà sul tema "L’io e il noi: il primato della relazione", accompagnato dalla dottoressa Roberta Cesaroni e dal suono del violino del maestro Marco Santini. "Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva - spiega Galimberti, in merito all’appuntamento del prossimo mese -. Anche i matrimoni possono essere possibili solo se partono dal concetto che Lei o Lui è un altro. La condizione elementare e fondamentale per continuare a vivere si chiama amore. L’amore è prevalentemente vissuto oggi come passione, come fatto transitorio. Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte, è scoprire il segreto dell’altro, essendone curioso, nella sua continua cangianza". L’incontro è organizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia e dall’associazione Gli Stronati, in collaborazione con il Comune, e vede anche il contributo della Regione, attraverso il Bando della Cultura 2023. I biglietti sono già disponibili al prezzo di 10 euro, acquistabili sul portale online di Ciao Tickets. Per informazioni, telefonare al 3501804334.