Galleria del commercio ripulita dalle scritte È caccia agli imbrattatori

Ripuliti i muri della Galleria del Commercio (foto Calavita), che erano stati imbrattati con delle scritte l’altroieri. "I nostri bravissimi operai – scrive l’assessore Andrea Marchiori – hanno immediatamente ripulito la parete sfregiata dall’"imbrattino". Questo è il nostro stile, questa la visione del decoro. Non solo non ci arrendiamo agli incivili, ma ogni volta li denunciamo all’autorità perché la città è di chi la vuole bella, pulita e sicura". Sono ora in corso le indagini per risalire agli autori del gesto: un aiuto dovrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza. "Intanto abbiamo cancellato le scritte e le indagini proseguono – spiega l’assessore Paolo Renna –, sicuramente il fatto che lì ci siano le telecamere aumenta la percezione di sicurezza, da quando sono state montate la situazione è migliorata. Al di là di chi sia il responsabile, vorrei che passasse il concetto che non ha alcun senso sporcare, quel luogo, appartiene a tutti i cittadini. Se un turista trova la città pulita, ci torna, se trova una città trasandata magari non ci mette più piede. Il decoro è quindi a beneficio di tutti".

