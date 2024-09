Galleria delle fonti verso la riapertura. Pronta la bretella per le Casermette

"Per mercoledì prossimo, giorno della ripresa delle scuole, avremo riaperta la galleria delle fonti". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori lo assicura, e aggiunge: "Per quella data avremo anche pronta la bretella che dalle ex Casermette arriva a via Prezzolini". I lavori alla galleria, iniziati nel giugno scorso, "termineranno prima di mercoledì. Stamattina (ieri, ndr) è cominciata l’asfaltatura, siamo alle operazioni conclusive. L’obiettivo è stato centrato in poco tempo. Dallo scavo per il sottopassaggio ciclopedonale ai collaudi sono passati poco più di due mesi. Inoltre – aggiunge Marchiori – si sta lavorando alle segnaletiche anche sulla nuova bretella alle Casermette. Sono due opere importanti, siamo soddisfatti". Gli automobilisti che arrivano a Macerata da Villa Potenza avranno quindi diverse alternative nel percorso: "A seconda dell’orario e della situazione del traffico si potrà scegliere tra via Ghino Valenti, ossia la cosiddetta lunga di Villa Potenza, o il senso unico in salita su via dei Velini, per poi scegliere ancora se imboccare via Martiri delle Foibe entrando in galleria oppure salire dritti in città". Per quanto riguarda la riapertura in doppio senso della nuova via dei Velini, Marchiori specifica: "I lavori dovrebbero terminare, da contratto, nell’estate del 2025. Si tratta di un cantiere molto complesso, considerandone la lunghezza. Col proseguire delle lavorazioni, potremo scegliere come gestire, lì, la viabilità, considerando che ora come ora installare un semaforo per il senso unico alternato sarebbe molto complesso perché andrebbe a creare code enormi. Potremmo valutare – ipotizza l’assessore – anche un’apertura in senso unico a scendere, a seconda di come evolverà il cantiere". Marchiori ammette che i lavori stradali che hanno tenuto la galleria chiusa "hanno creato disagi, ma sarebbe stato molto complesso farli in un altro periodo dell’anno. Con la riapertura il traffico su quel lato della città sarà molto alleggerito".