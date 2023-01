"Galleria Naturale", ecco l’incontro

Appuntamento domenica pomeriggio, alle 17.30 nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena, dove verrà presentato ufficialmente, e nel dettaglio, il progetto "Galleria Naturale". L’incontro è organizzato dall’amministrazione e dall’associazione commercianti e artigiani "I Piceni" (presieduta da Samuele Grappini), e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il progetto ha come primo obiettivo quello di rilanciare il centro storico cittadino, attraverso la riqualificazione di alcuni spazi già esistenti, che verranno destinati per realizzare un centro commerciale con varie attività. In tutto questo, ci sono ben 90mila euro a disposizione del settore con incentivo sui canoni di affitto dei locali e copertura delle spese di apertura e rinnovo, grazie anche all’intercettazione delle risorse regionali.