Gallotta saluta i carabinieri: 40 anni in divisa

Più di quarant’anni con indosso la divisa dell’Arma dei Carabinieri, sulla gazzella del Nucleo Radiomobile, giorno e notte. Da oggi, allo scoccare del sessantesimo compleanno, per Paolo Gallotta, appuntato scelto qualifica speciale e pilastro del Comando di via Carnia, a Civitanova, si aprono le porte della pensione al termine di una carriera orgogliosamente vissuta sulla strada. Si è arruolato nel febbraio 1984 e, dopo un biennio alla stazione di Marotta, l’approdo a Civitanova e al Nucleo Radiomobile, che non ha mai lasciato, quel reparto che fu del maresciallo Sergio Piermanni, caduto in servizio, una sorta di eredità morale per Gallotta.

Nel corso degli anni ha saputo conquistare la fiducia di tanti civitanovesi con la sua presenza costante e attiva che è sempre stata garanzia di legalità per chi aveva bisogno di aiuto. "Cordiale, rispettoso e ligio al dovere, ha dato lustro all’Arma con il suo straordinario essere normale e con la sua non comune umanità". Sono le parole con cui lo salutano i colleghi che nel suo pensionamento vedono "una perdita per la comunità di Civitanova ma soprattutto per i carabinieri di oggi e di ieri che, in questi giorni, lo stanno circondando di sinceri ringraziamenti per il servizio reso".