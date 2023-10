Gambe incastrate tra carrello e macchinario

Un operaio è rimasto con le gambe incastrate tra un carrello e un macchinario. L’infortunio è avvenuto ieri intorno alle 9 nella sede della ditta Edilblok, nella zona industriale Maestri del lavoro a San Severino. L’uomo, un 46enne della zona, si era avvicinato alla porta che dà accesso a un macchinario. Ma quando ha aperto si è ritrovato incastrato tra il macchinario e un carrello arrivato da dietro di lui. Le gambe sono rimaste schiacciate. Subito è stato dato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato liberato e il personale ha prestato le prime cure sul posto, prima di portarlo all’ospedale di Macerata d’urgenza. Ha riportato numerose fratture, ma per fortuna è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non dovrebbero essere disperate.

A San Severino sono intervenuti anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità, in termini di mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Gli ispettori hanno acquisito i documenti ed esaminato il punto in cui è avvenuto l’infortunio, oltre a sentire le persone presenti. Tra gli aspetti da chiarire, ad esempio, c’è la possibilità che i sistemi di blocco del macchinario, che dovrebbero scattare all’apertura della porta, non abbiano funzionato, oppure se l’operaio possa non aver sentito il carrello in arrivo alle sue spalle. Gli accertamenti sull’episodio sono in corso.