Gambero d’oro al gestore dell’area camper

Tommaso Piccioni ha ricevuto il prestigioso "Gambero d’oro" dal sindaco di Pioraco Matteo Cicconi, ieri nell’area camper "Il Buchetto". "Un riconoscimento a Tommaso Piccioni per aver gestito per 15 anni ‘Il Buchetto’ con grande spirito di dedizione e di servizio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo turistico e alla crescita dello spirito di ospitalità del territorio", questa la motivazione della consegna dell’attestato. "Se si è riusciti a creare un servizio così importante – ha aggiuno il sindaco Cicconi – e una sinergia così grande, lo dobbiamo al mio amico Tommaso Piccioni e alla moglie Antonietta"