Game Labs, il festival del gioco nel vivo

La quinta edizione di "Game labs" – il festival sul gioco, organizzato dall’associazione Labs – Laboratorio Sociale in collaborazione con Stammibene – prosegue oggi alle 21.30 alla sede Labs di vicolo Monachesi, dove andrà in scena la serata dei giochi da tavolo. Alle 15.30 di domani sarà la volta del torneo di Just dance con i ragazzi del progetto Hazzard, mentre alle 21.30 si terrà una serata nel segno di "Lupus in tabula", un gioco a metà tra società e ruolo dove abilità utili sono bluff e comunicazione. Dopodomani ore 20.15, "Escape room da tavolo", dove la via di fuga va trovata attraverso la costruzione di strumenti e soluzioni a indovinelli; alle 22 in piazza della Libertà, "Silent spy" e "Feel the flow". La seconda è un’esperienza sensoriale per ridere di gusto, "Silent spy" invece una corsa al nascondiglio, con risate e divertimento assicurati. Venerdì sera, ancora alla sede di vicolo Monachesi, sarà la volta di "Giochi di ruolo al buio", dove giocatori e giochi saranno scoperti la sera stessa. Sabato dalle 15 gli Antichi Forni ancora giochi da tavolo, mentre dalle 21.30 toccherà al talk con ospiti youtuber del mondo dei videogiochi come Giocagiullari, Meeple con la camicia e Klax180 oltre agli esperti Luigi Coccia, educatore, e il dottor Federico Bollini. A presentare sarà Paolo Nanni. Il festival si chiuderà domenica quando, a partire dalle 10, agli Antichi forni l’intera giornata sarà dedicata a giochi da tavolo e di ruolo. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.