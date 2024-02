Gara ciclistica, cambia la viabilità

Domani, in occasione della gara ciclistica "XV Trofeo Valleverde", cambia la viabilità in alcune vie di Piediripa. L’ordinanza della polizia locale, infatti, prevede in via Teresa Noce, 8 marzo e via Adele Bei (tratto compreso tra via Teresa Noce e via 8 Marzo) la chiusura al traffico delle strade, nei tratti interessati dal circuito di gara con divieto di transito valido dalle 8.15 alle 13. Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti e per tutti i veicoli di immettersi nel percorso. Inoltre tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano quella interessata dal transito dei concorrenti dovranno fermarsi e far passare le bici. Previsto anche il divieto di sosta dalle 7 alle 14.