Gara ciclistica, cambia la viabilità

Ordinanza della Polizia locale per regolamentare la circolazione in occasione della gara ciclistica Giornata Nazionale Rosa Open – Gran Premio Città di Corridonia in programma domenica.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7,30 alle 12 in borgo Sforzacosta, nel tratto compreso tra via Natali e via Liviabella ambo i lati e in via Liviabella.

Il provvedimento prevede anche la sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione del transito della competizione in borgo Sforzacosta, Strada Regionale Picena, via Liviabella e Strada Regionale 485 - Carrareccia nel tratto comprensivo del centro abitato di Piediripa dalle 9,30 alle 12 circa.