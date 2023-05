Gara di biliardo, al via il secondo memorial Carinelli

La Bocciofila "La Pineta", attiva all’interno dello stadio Polisportivo, organizza il "2° Memorial Mario Carinelli", gara individuale misti e terza Categoria di biliardo. Si comincia domani, alle 20.30, con i turni di qualificazione. Il torneo proseguirà tutti i giorni fino a sabato 3 giugno. Le partite verranno disputate in orario serale (dalle 20.30 in poi) fino a venerdì, giorno in cui è prevista anche una sessione pomeridiana dopo le 14.30. Le finali di sabato sono in programma di pomeriggio, pure a partire dalle 14.30, una volta esaurita nella mattinata la fase eliminatoria. Quattro i biliardi impegnati. Montepremi proporzionato al numero dei partecipanti. Trofei, targhe e bonus per i migliori 4 delle classifiche.