Grande successo per la gara nazionale di tiro a volo organizzata dall’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio) al campo Cluana, che ha visto la partecipazione di tanti tiratori a piattello e cacciatori dalla Puglia, dall’Abruzzo, dal Lazio, dall’Umbria, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana, lo scorso fine settimana. Tra i liberi tiratori conquista il primo posto Giuseppe Serafini, secondo Simone Apostolico e terzo Stefano Angeletti. Per la categoria cacciatori, primo classificato Giuseppe Lambertucci, secondo posto per Roberto Capitani e terzo classificato Stefano Mercuri. Hanno portato i saluti istituzionali il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il consigliere comunale Paolo Mercuri, che è anche presidente onorario della sezione Cst di Civitanova, e il neo eletto sindaco di Lapedona Mauro Pieroni. Presenti alla premiazione anche i vertici dell’associazione tra cui il segretario nazionale, avvocato Giuseppe Villa, il presidente nazionale Romualdo Grasselli, la segretaria regionale Toscana Simona Bianciardi, il rappresentante della Regione Abruzzo ispettore di polizia Nicola Molino, il rappresentante della Puglia Savino Cisternino.