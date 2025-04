"Gara preparata al meglio"

Le due squadre hanno fatto un gran campionato. La Maceratese ha preparato la gara al meglio. È una partita che conta come una finale – spiega l’ex giocatore Alessandro Porro –, arrivare a questo punto è un merito, sia per la guida tecnica che per la società. Ho giocato sfide così, arrivare preparati è importantissimo, ma ci sono anche altri elementi ad incidere sul risultato.

Secondo Porro "la partita di domani (oggi; ndr) per la Maceratese avrà un buono sviluppo. Molti ragazzi delle nostre squadre andranno a tifare, c’è una grande fiducia".