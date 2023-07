Gara Regionale di Primo Soccorso a Potenza Picena, 150 Volontari della Croce Rossa Italiana in Azione

Oggi a partire dalle 10.45, si svolgerà a Potenza Picena la gara regionale di primo soccorso per i volontari della Croce Rossa Italiana. L’attività vede il coordinamento del comitato regionale e l’ospitalità del comitato di Porto Potenza, presieduta da Matteo Carlocchia. "Le gare sono un momento di confronto e crescita, una sana competizione ed un’occasione per vivere assieme una giornata all’insegna dei principi della Croce Rossa Italiana – dichiara il presidente regionale dell’associazione, Andrea Galvagno –. Scenderanno in campo cinque squadre, provenienti da tutto il nostro territorio, composte da un leader, un accompagnatore e cinque volontari e saranno circa 150 i volontari in supporto alla logistica, segreteria e allestimento scenari. Le squadre, che hanno aderito a questa importante iniziativa, dopo un primo momento formativo sia teorico sia pratico, si sfideranno cimentandosi in azioni di primo soccorso e provengono dai comitati di Castelplanio, Fermo, Cingoli, Urbino e da quello ospitante di Porto Potenza. Ospite di questa edizione anche la squadra della Lombardia". Il programma: alle 10 il ritrovo delle squadre, per poi iniziare le gare alle 10.45. La fine è prevista alle 16 e subito dopo ci sarà la cerimonia di chiusura, con la partecipazione delle autorità istituzionali e le premiazioni in piazza Matteotti.