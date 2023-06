"Gara tra scooter a Scossicci, i giovani rischiano incidenti"

Folli e abusive gare tra minorenni, che in scooter sfrecciano a tutta velocità e impennano lungo le vie del paese. E’ quanto lamentano alcuni residenti della zona nord di Porto Recanati e la situazione andrebbe avanti da qualche giorno. Gli ultimi episodi sono avvenuti venerdì pomeriggio. Attorno alle 18, dei cittadini hanno notato alcuni ragazzini che andavano a tutto gas in moto per le strade di Scossicci, sorpassandosi fino a sfiorarsi con il rischio di andare a sbattere fra loro e farsi davvero male. Proprio per tale motivo, è stato allertato il comando della polizia locale che ha mandato sul posto una pattuglia. Mentre mezz’ora dopo è successo lo stesso tra via della Montecatini e via Paradiso Azzurro. Pure qui, stesso copione con dei giovanissimi che in moto davano il peggio di sé, mettendo a repentaglio la loro salute, oltreché rischiare di franare sulle tante auto in sosta negli stalli blu dei parcheggi a pagamento. Nuovamente i residenti di quei palazzi hanno avvertito gli agenti della polizia locale, che sono nuovamente intervenuti per setacciare la zona e cercare quei giovinastri alquanto scalmanati. Purtroppo il problema dei ragazzini che corrono a folle velocità sui due ruote si ripete ormai da tempo.