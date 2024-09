"Garage allagati e sporcizia. Mi rivolgerò a procura e Ast"

"Dopo le forti piogge degli ultimi giorni, la situazione dell’Hotel House è peggiorata ancor di più perché i garage sono sommersi dall’acqua e pieni di sporcizia che galleggia. Alcuni appartamenti stanno registrando perdite d’acqua che vanno a finire nei piani inferiori, fino al piano terra, dove stanno cadendo dei calcinacci. Sono intenzionato a presentare un esposto e anche a segnalare all’Ast le precarie condizioni igieniche del condominio". Lo denuncia un 54enne italiano, che vive da anni in un appartamento del maxi condominio nella zona sud di Porto Recanati. Il riferimento è al recente maltempo che ha provocato danni e allagamenti in svariate abitazioni della città, così come all’interno del palazzone di via Salvo D’Acquisto. "Si stanno verificando diverse perdite dagli appartamenti dei piani alti, l’acqua scende e allaga le abitazioni al primo piano e ciò sta creando disagi per tanti inquilini – racconta il 54enne –. L’acqua arriva a volte fino al piano terra e per questo nel cortile del palazzo stanno cadendo pezzi di cemento e calcinacci. E il peggio riguarda i garage sotterranei, da sempre sporchi e pieni di immondizia. Ormai le piogge hanno inondato i locali e il livello dell’acqua si è alzato sopra a un metro". Però, aggiunge il residente, non finiscono qua le criticità. Dopo l’emergenza idrica che aveva vissuto l’edificio una settimana fa, ancora la fornitura d’acqua potabile non è tornata a pieno regime all’Hotel House. "A oggi il servizio idrico è frazionato e limitato – riprende il 54enne –. L’acqua potabile è disponibile di giorno solo in due fasce orarie: dalle 7 alle 15 e poi dalle 17 alle 23. Come se non bastasse, nei vari piani non funziona più la luce e quindi non c’è alcuna illuminazione nei corridoi. E pensare che parliamo di un edificio di 16 piani. Altra problematica, poi, è la presenza di sporcizia e rifiuti ingombranti lungo le scale del palazzo, oltreché di deiezioni di animali". Insomma, una serie di difficoltà che stanno spingendo il 54enne ad adire le vie legali. "In primis, sono intenzionato a presentare un esposto alla procura di Macerata riguardo alle criticità igienico-sanitarie. Poi segnalerò la vicenda agli uffici dell’Asta di Macerata, per cercare di smuovere una situazione che non è più vivibile".