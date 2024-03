Gardenie e ortensie nelle piazze per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla

Da oggi a domenica più di 100 volontari saranno nelle piazze della provincia per aiutare a combattere la sclerosi multipla. Con un contributo di 15 euro sarà possibile acquistare una gardenia o un’ortensia due fiori in armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla. "I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi e a sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate - spiega Simona Dottori, presidente della sezione provinciale Aism di Macerata -. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. Le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva". I volontari saranno presenti anche a Macerata, in piazza Nazario Sauro, o davanti all’ospedale, davanti alla Coop di via Alighieri o ancora davanti alla chiesa dell’Immacolata, in corso Cavour, ma tutte le piazze sono indicate sul sito http://www.aism.it/gardensia.