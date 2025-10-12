Garlasco, accertamenti sull’ex gip. È il maceratese Fabio Lambertucci

Anche un giudice maceratese coinvolto nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Del "sistema Pavia", un presunto scambio di favori tra magistrati, imprenditori, politici e forze dell’ordine su cui sta indagando la procura di Brescia, avrebbe fatto parte anche Fabio Lambertucci, maceratese 61enne, nel 2017 giudice per le indagini preliminari e oggi giudice del dibattimento penale del tribunale patavino. Durante le indagini sul delitto, era stato Lambertucci ad archiviare l’accusa a carico di Andrea Sempio, oggi di nuovo finito nel mirino degli inquirenti.

Gli accertamenti erano partiti dall’ex procuratore pavese Mario Venditti, accusato di aver fatto scagionare Sempio, in cambio di soldi. Ieri c’è stata una perquisizione per il sostituto procuratore Petro Paolo Mazza, che fino al 2024 era Pavia. Ma le fiamme gialle bresciane avevano chiesto al sostituto procuratore Claudia Moregola di effettuare "mirati accertamenti bancari" pure sui conti del giudice Lambertucci. L’ormai noto appunto del padre dell’indagato recitava: "Venditti gip archivia X 20.30 euro". La richiesta di analisi bancarie riguardava pure le gemelle Stefania e Paola Cappa. In un’annotazione successiva di settembre, però, riguardante gli accertamenti effettuati, i nomi di Lambertucci e della famiglia Cappa non compaiono. Mentre si dà conto che non risultano anomalie sui conti di Venditti.

Nel capitolo corruzione-peculato, la difesa del pm Mazza spiega che il magistrato comprò nel 2017 in leasing una Mercedes per "quasi 45mila euro", pagò "le rate e poi riscattò la macchina a marzo 2019 pagando l’ultima rata da 20mila euro". Dopo qualche mese, avrebbe rivenduto l’auto a metà prezzo a una società dei fratelli D’Arena, titolari della società di intercettazioni Esitel, al centro dell’indagine bresciana.