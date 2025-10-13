L’ex gip e l’omicidio di Garlasco: “Ho rispettato i doveri istituzionali”

Macerata, 13 ottobre 2025 – “La mia condotta è sempre stata improntata a riservatezza e, soprattutto, al rispetto dei doveri istituzionali e della deontologia professionale”.

Il giudice, Fabio Lambertucci, originario di Macerata e da anni in servizio al tribunale penale di Pavia, smentisce con queste parole qualsiasi suo coinvolgimento nell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il nome del magistrato era stato indicato nel filone di indagine che riguarda l’ex procuratore patavino Mario Venditti: l’ipotesi degli inquirenti, è che siano stati pagati dei soldi per far scagionare Andrea Sempio, ora invece indagato per l’omicidio della 25enne di Garlasco, uccisa il 13 agosto del 2007. Un appunto sequestrato al padre di Sempio farebbe riferimento all’archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari, che all’epoca era Lambertucci.

Attenzione Morgana: omicidio garlasco: chiara poggi vittima

E nelle scorse settimane, nell’ambito dei nuovi accertamenti sul delitto di Garlasco, la Guardia di finanza ha chiesto alla procura di poter fare accertamenti sui conti del magistrato maceratese.

La richiesta però non è stata accolta, al contrario di quanto avvenuto per altri soggetti sospettati di aver avuto un ruolo in quello che viene chiamato il ‘sistema Pavia’, lo scambio di favori tra imprenditori e magistrati.

Il suo nome risulta solo tra quelli su cui si volevano fare controlli, controlli che però la procura di Brescia – che si occupa del filone di inchiesta sui magistrati che si occuparono di Garlasco – non ha ritenuto di dover fare.

Le indagini sono tuttora in corso per capire se possa esserci qualche riscontro effettivo ai sospetti sull’archiviazione di Andrea Sempio per l’omicidio.