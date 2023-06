Garofolo: mancate potature, incuria in via Duca degli Abruzzi

"Potature mancate in via Duca degli Abruzzi, la giunta comunale deve subito intervenire". Lo chiede, in una interrogazione a risposta scritta, il capogruppo del Pd di Potenza Picena, Enrico Garofolo. "Via Duca degli Abruzzi è un importante strada lungo la quale si sviluppano numerose attività e residenze private nel centro di Porto Potenza – afferma Garofolo -. Da giorni numerosi concittadini residenti e non solo lamentano le condizioni di oggettivo disagio conseguenti la mancanza di potature negli ultimi due anni degli alberi ad alto fusto presenti lungo tutta la via. Ed è facile constatare come effettivamente le caditoie siano ostruite – aggiunge -, i marciapiedi ricoperti dalle foglie cadute e le piante cresciute indisturbate e arrivate fin dentro delle corti private. Anche la resina della piante sta arrecando problemi in particolare alle autovetture e non solo". Garofolo sottolineano quindi che "è competenza dell’ente provvedere alle potature delle piante, così come provvedere al mantenimento della pulizia e del decoro di strade e marciapiedi". Perciò, interroga l’Amministrazione chiedendo "se e quando sono previste le necessarie potature delle piante ad alto fusto presenti in via Duca degli Abruzzi. E sollecito la giunta comunale a provvedere con rapidità al ripristino di pulizia, decoro e sicurezza della strada e dei due marciapiedi lì presenti".

g. g.